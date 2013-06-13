Во Львове иномарка на переходе наехала на 8-летнюю девочку
14:06, 13 июня 2013Новости регионов
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Получил телесные повреждения
Во Львове водитель автомобиля «FIAT» на пешеходном переходе совершил наезд на 8-летнюю девочку.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 12 июня около 9-ти утра на улице Зеленой во Львове. 53-летний водитель автомобиля «FIAT» сбил на пешеходном переходе 8-летнюю девочку. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения.
Как отмечается в сообщении, в июне в городе Львове зафиксировано 3 ДТП, во время которых были травмированы дети-пешеходы.
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