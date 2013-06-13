Херсонщина: школьница упала в шахту лифта недостроенной поликлиники
13:24, 13 июня 2013Новости регионов
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В очень тяжелом состоянии
В Херсонской области школьница из Киевской области упала в шахту лифта недостроенной поликлиники.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, 12 июня в 22.00 в реанимационное отделение Белозерской районной больницы с диагнозом “политравма, травматический шок” была госпитализирована 17-летняя ученица 11-го класса, жительница одного из сел Киевской области, которая гостила у родственников.
По данным милиции, которая проводит проверку по данному факту, девушка вечером упала в шахту лифта недостроенной поликлиники пгт Белозерка.
На данный момент пострадавшая в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении больницы.
По факту травмирования несовершеннолетней проводится расследование.
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