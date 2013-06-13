13-летняя киевлянка в реанимации после укуса змеи

В Херсонской области 13-летняя жительница Киева 12 июня около 18.00 была госпитализирована в Голопристанскую районную больницу в реанимацию с диагнозом "укус змеи".

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, змея укусила девочку во время отдыха в курортном поселке на берегу Черного моря - Железный Порт.

На данный момент состояние пострадавшей стабильное, не тяжелое. Девочка находится в реанимационном отделении больницы под наблюдением.