13-летняя киевлянка в реанимации после укуса змеи
12:39, 13 июня 2013Новости регионов
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Состояние уже стабильное
В Херсонской области 13-летняя жительница Киева 12 июня около 18.00 была госпитализирована в Голопристанскую районную больницу в реанимацию с диагнозом "укус змеи".
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, змея укусила девочку во время отдыха в курортном поселке на берегу Черного моря - Железный Порт.
На данный момент состояние пострадавшей стабильное, не тяжелое. Девочка находится в реанимационном отделении больницы под наблюдением.
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