Разоблачен канал поставки наркотиков в психиатрическую больницу

В Черкасской области на этой неделе правоохранители задержали мужчину, который пытался наладить поставку наркотиков в областную психиатрическую больницу в городе Смела.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в ССО УМВД в Черкасской области, в Смелянский горотдел милиции обратились местные жители, которые сообщили, что на территории психиатрической больницы появились лица, которые продают наркотики пациентам, проходящим лечение от наркотической зависимости.

В первый же день разработки правоохранители заметили мужчину, который вызвал подозрение. Он длительное время находился возле одного из отделений, кого-то ожидая, и сильно нервничал. На требование предъявить документы мужчина пояснил, что приехал в больницу для лечения от наркозависимости. У 27–летнего жителя Черкасс правоохранители выявили шприц емкостью 10 мл, частично наполненный жидкостью коричневого цвета, и бутылку с 60 мл ацетилированного опия.

В кабинете следователя задержанный рассказал, что в больнице, где он лечился, его знакомый предложил распространять наркотики в больнице. На это предложение мужчина согласился. Представившись в больнице родственником пациента, торговец получил возможность встретиться с ним за пределами отделения и передать наркотики для реализации. За свои услуги злоумышленник гарантированно получал свою долю - 6 мл, остальные он должен был продать по 60 гривен за дозу.

Наладить наркобизнес мужчины не успели, правоохранители раскрыли канал распространения наркотиков на начальном этапе.

В настоящее время следственным отделом Смелянского горотдела милиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 УКУ (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). За хранение наркотиков законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до 2 лет, или арест сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы сроком до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Продолжается расследование. Правоохранители устанавливают всех фигурантов уголовного правонарушения и решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.