В Черкассах горела больница: погиб человек

В Черкассах в результате пожара в больнице погиб человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар возник вчера, 12 июня, в 20.32 на территории второй городской больницы в отдельно построенном здании терапевтического отделения, в палате № 7.

В результате пожара от отравления продуктами горения погиб 1 человек.

При тушении пожара 16 больных были выведены на свежий воздух. В палате на площади 10 кв. м огнем уничтожены 2 кровати, повреждены оконные рамы, двери и пол.

В 20.53 пожарно-спасательными подразделениями в составе 10 отделений на основной и специальной технике пожар был ликвидирован. Причина пожара устанавливается.