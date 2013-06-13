Самые опознеопасные места в Киеве

Власть Киева считает Парковую дорогу и территорию вблизи озера Глинка самыми опознеопасными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время выездного заседания на опознеопасных территориях первый заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко.

“Пока мы не видим более опасных участков, чем у озера Глинка, потому что здесь трасса проходит, и новый случай, который произошел на Днепровском спуске”, - сказал Голубченко.

По его словам, в ближайшие дни в Кабинет министров будет направлено очередное обращение столичной власти о выделении дополнительного финансирования для начала срочных противооползневых работ. Он напомнил, что город уже неоднократно обращался к правительству, но пока вопрос дополнительного финансирования не рассматривался.

Голубченко при этом обратил внимание на то, что Киев уже два дня работает с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям по поводу оползней, которые произошли на Парковой дороге, а также других 10 мест, где ситуации определены как чрезвычайные.

В целом, по его данным, вдоль Парковой дороги зафиксировано 8 локальных оползней.

Городская власть рассчитывает, что работы по укреплению опасных мест начнутся с 20 июня, и даже если средства из госбюджета не поступят, будет найдена компания, которая начнет работы в долг.

Ситуация на озере Глинка, сказал Голубченко, существует уже не один год, а проблема не решалась, потому что не было балансодержателя. Сейчас же планируется, что в ближайшее время озеро будет передано решением Киевсовета на баланс КП “Плесо”. Сразу после этого планируется начать строительство насосных станций, что позволит следить за уровнем воды в водоеме и не допускать последующих оползней. То есть, пояснил Голубченко, к следующей весне предполагается эту ситуацию разрешить.

Голубченко заверил, что городская власть контролирует все 11 оползнеопасных территорий столицы, где ситуации определены как чрезвычайные. Но, подчеркнул он, город не имеет средств на проведение противооползневых работ, которых, по подсчетам института “Киевинжпроект”, нужно около 140 млн грн, не считая работ по укреплению Днепровских склонов. На осуществление проектных работ необходимо 5,5 млн грн.

“Если мы не получим на 11 территорий статус чрезвычайной ситуации регионального уровня, а мы сейчас просим Государственную службу по чрезвычайным ситуациям провести заседание штаба центрального по этому вопросу... У нас нет сегодня, честно говоря, даже 5,5 млн грн на проектные работы. Потому мы обращаемся сегодня к правительству, и эту задачу решим”, - сказал Голубченко.

По его мнению, из этих 11 территорий стоило бы отселить людей лишь по трем адресам - это частные дома в Совской Балке, где проживет немного людей. “Но там все жильцы отказались категорически переезжать”, - сказал Голубченко.