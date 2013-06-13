В Черкассах из-за отравления госпитализированы 11 людей

В Черкассах в городскую инфекционную больницу и центральную районную больницу госпитализированы в результате пищевого отравления девять взрослых и двое детей в возрасте 8 и 9 лет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Больные жаловались на повышение температуры до 38-39,5 градусов, тошноту, понос, общую слабость и пр. Все госпитализированы с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит средней тяжести».

Как отметили в ГСЧС, пострадавшие обращались за помощью в медицинские учреждения в период с 8 по 11 июня. Как выяснилось, все они 7 июня в разное время посещали одну из пиццерий в Черкассах.

На стационарном лечении в настоящее время остаются 9 больных. Состояние их здоровья удовлетворительное.

По получении экстренных сообщений из лечебно-профилактических заведений СЭС начала соответствующее расследование отмеченных случаев заболевания.

Уже проведено комплексное санитарно-эпидемиологическое обследование кафе, во время которого отобраны для лабораторных исследований образцы пищевой продукции; из объектов окружающей среды взяты гигиенические смывы на патогенную и условно-патогенную микрофлору. Проведены внезапные бактериологические обследования работников заведения.

Предварительная причина заболевания – некачественная пищевая продукция, изготовленная в кафе.