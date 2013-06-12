Черниговщина: в пруду утонул 16-летний юноша

В Черниговской области утонул юноша, который с друзьями на берегу пруда праздновал окончание школы.

Об этом УНИАН сообщили в управлении ГСЧС в Черниговской области.

Вчера в службу "101" в городе Носовка поступило сообщение о том, что в пруду по ул. О. Кошевого утонул 16-летний юноша. На место происшествия сразу выехало пожарно-спасательное подразделение. Спасатели отыскали на дне водоема тело погибшего и вытащили его на берег.

Во время выяснения обстоятельств несчастного случая, установлено, что на берегу пруда компания из трех парней и двух девушек праздновала получение аттестатов об окончании школы. Потом один из выпускников пошел купаться, но неожиданно стал тонуть. Друзья пытались спасти парня, однако их усилий оказалось недостаточно, и они едва не погибли сами.