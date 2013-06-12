ДТЭК увеличит социальные инвестиции в Днепропетровскую область более чем в 2 раза

ДТЭК в 2013 г. увеличит по сравнению с прошлым годом социальные инвестиции в Днепропетровскую область более чем в два раза, с 13,8 млн грн - до 30,8 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 12 июня, сообщил председатель ОГА Дмитрий Колесников во время подписания Меморандума о социальном партнерстве между Днепропетровской облгосдадминистрацией, Днепропетровским облсоветом и компанией ДТЭК.

При этом генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что в период до 2015 г. компания намерена инвестировать в социальное развитие территорий и местных общин области 86 млн грн.

«В Днепропетровской области к Декларации социального партнерства ДТЭК присоединилось наибольшее количество территорий, социальные инвестиции в регион составили 30 млн грн, в том числе 13,8 млн грн – в 2012 году. В текущем году ДТЭК выделит на социальное партнерство с областью больше средств, чем за 6 предыдущих лет. Есть четкие планы сотрудничества до 2016 года», – отметил Тимченко.

Гендиректор ДТЭК также заявил, что Меморандум о социальном партнерстве будет подписываться ежегодно, «с четким бюджетом и расходами».

Согласно Меморандуму, ДТЭК намерен инвестировать в проекты повышения энергоэффективности, здравоохранения, развитие бизнес-среды, социально-значимой инфраструктуры и повышение активности местных общин Днепропетровской области.

В частности, запланировано реконструировать существующий и создать новый полигон твердых бытовых отходов для городов Днепропетровск, Павлоград, Першотравенск, Терновка, Зеленодольск, Павлоградского и Петропавловского районов. На эти цели в 2012 году ДТЭК уже выделено 900 тыс. грн, в 2013 году будет направлено 1,3 млн грн. Кроме того, проект будет реализован при софинансировании (до 1 млн грн) Федерации канадских муниципалитетов.

Также в рамках Меморандума в Павлограде будет сформирован индустриальный парк для создания новых рабочих мест. В рамках сотрудничества с Федерацией канадских муниципалитетов и ДТЭК в регионе будут организованы агентства местного экономического развития для привлечения инвестиций и содействия предпринимательству.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову. Предприятия ДТЭК работают в сегментах добычи и обогащения угля, генерации, дистрибуции и продаж электроэнергии. В портфеле угольных активов ДТЭК - 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик в Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях Украины, а также в Ростовской области Российской Федерации. В 2012 году на украинских шахтах ДТЭК добыто более 39 млн тонн угля.