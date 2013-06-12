Пропавшего беглеца из винницкого приюта нашли в Киеве

Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшего 13-летнего беглеца из винницкого областного коммунального приюта «Добро» на вокзале в Киеве.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВС Украины в Винницкой области, милиционеры нашли подростка на железнодорожном вокзале в Киеве, больного и обессиленного. Несовершеннолетнего беглеца доставили в больницу, вскоре он вернется домой.

Как сообщал УНИАН, 28 мая 2013 года мальчик самовольно покинул детский коммунальный приют «Добро» в г. Винница. В коммунальном заведении он оказался четвертый раз в этом году, после побега из дома милиционеры уже разыскивали его в Запорожской области, в Горловке и возвращали домой. В этот раз парень после экскурсии в Винницу, опять оказавшись в приюте, решил, не ожидая родных, сам отправиться в Донецк. Артем склонен к путешествиям, он неоднократно сбегал из дома в поисках приключений и новых впечатлений. Парень родом из Харьковской области, в последнее время проживал с мамой в Донецке.