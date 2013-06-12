Одесчина: в бассейне утонул годовалый мальчик

В Беляевском районе Одесской области 11 июня в бассейне утонул годовалый мальчик.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям со СМИ и общественностью главного управления ГСЧС в Одесской области.

Согласно сообщению, ориентировочно в 20.00 в селе Дачное на территории частного жилого дома оставленный без присмотра 24-летней матерью ребенок упал в декоративный бассейн с водой и утонул. Ребенок был изъят из бассейна матерью, доставлен в больницу, но спасти его не смогли.