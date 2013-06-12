В Виннице за вечер 11 июня выпала полумесячная норма осадков

В Виннице за вечер вторника, 11 июня, выпала полумесячная норма осадков.

Как сообщает департамент по делам СМИ и связям с общественностью Винницкого городского совета, вчера в Виннице выпало 35 миллиметров осадков, что является, фактически, полумесячной нормой. Интенсивность дождя была настолько сильной, что на проезжей части дорог вдоль бордюров образовались целые реки. Стихийное бедствие больше всего ощутили жители Центра, Замостья и ближнего Старого города.

Ливней такой интенсивности за последнее десятилетие синоптики не фиксировали. В результате стихии оказались оборванными большое количество проводов, из-за отсутствия напряжения контактной сети по улице Киевской стали троллейбусы, в других районах общественный транспорт продолжал работу, но дождевая вода препятствовала движению, поэтому транспорт отставал от графика. Чтобы ликвидировать последствия ненастья, работники аварийно-диспетчерской службы, Винницких городских электросетей и ЖЭКов работали практически всю ночь.

На «Цілодобову варту» в период с 18 часов 11 июня до 6 часов 12 июня пытались дозвониться более 1,2 тысячи винничан, почти 700 звонков операторы успели обработать и занести информацию в базу данных заявок. В обычные же дни за такой же период звонят около 120 горожан.

Из-за огромной массы воды во время ливня, особенно в частном секторе, люди думали, что начинается подтопление, потому срочно вызывали аварийщиков. Больше всего подтопления пострадал частный сектор, хотя на самих улицах вода сошла достаточно быстро. Коммунальщики на протяжении ночи прочищали решетки колодцев ливневой канализации и русла малых рек. Сейчас подтопления носят локальный характер, аварийщики откачивают воду из дворов подтопленных хозяйств, расположенных в низинах. Вода попала также в подвалы некоторых многоэтажек, но их количество незначительно.

Вчера вечером без света осталось несколько микрорайонов города. Больше всего пострадал Старый город и село Пирогово. Благодаря работе специалистов КП «Винницкие электрические сети» к утру электричество практически по всему городу уже обеспечено.

По словам руководителя городского трамвайно-троллейбусного управления Николая Форманюка, общественный транспорт сегодня вышел в полном объеме, интервал движения соблюдается.

Коммунальщики продолжают готовиться к возможным дождям, ведь синоптики снова прогнозируют сегодня после обеда сильные грозы и шквальный ветер.