На трассе «Полтава-Красноград» разлились 3 т минудобрений

В Полтавской области на трассе «Полтава-Красноград» произошел разлив около 3 тонн минеральных удобрений.

Как сообщает пресс-служба облуправления ГСЧС, 11 июня в 20:25 в государственную пожарно-спасательную часть №13 г. Карловка (Полтавская обл.) поступило сообщение о том, что на 44 километре автодороги «Полтава-Красноград» при движении из кузова автомобиля «КамАЗ» произошел выброс жидкого комплексного удобрения, протяженностью 500 метров и общей массой около 3 тонн.

Спасателям понадобилось несколько часов для того, чтобы полностью очистить автодорогу. Также местное сельскохозяйственное предприятие обеспечило сбор и перевозку минудобрения. Движение автотранспорта по загрязненному участнику обеспечивали работники ГАИ.