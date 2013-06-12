На Черкащине людей отравили гербицидами

Прокуратура Черкасской области расследует факт массового отравления жителей села Москаленки Чернобаевского района гербицидами, которое имело место в апреле этого года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, прокуратурой на прошлой неделе объявлено подозрение в совершении преступления агроному сельскохозяйственного ООО имени Шевченко.

В частности, прокуратура Чернобаевского района осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении агронома одного из обществ района по факту отравления гербицидами жителей села Москаленки по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). Установлено, что агроном во время химической обработки посевов пшеницы не соблюдала правил безопасности при применении гербицидов, зоны санитарного разрыва от населенного пункта и норм концентрации химического препарата в воздухе, чем причинила существенный вред здоровью жителей села Москаленки.

Досудебное расследование продолжается, в ближайшее время обвинительный акт будет направлен в суд.

В ночь на 21 апреля в селе Москаленки Чернобаевского района одновременно более 100 местных жителей почувствовали ухудшение самочувствия. Симптоматика была у всех одинаковая – головная боль, тошнота, жжение в носу и во рту, повышенное давление.