В Луцке начинается проект по лечению ожоговых больных

В городской клинической больнице Луцка начинается реализация международного проекта лечения ожоговых больных в рамках программы Трансграничного Сотрудничества «Польша – Беларусь – Украина».

Как сообщили УНИАН в отделе информационной работы городского совета, об этом говорилось сегодня, 11 июня, на пресс-конференции по вопросам реализации проекта с участием начальника управления здравоохранения городского совета Федора Кошеля, главного врача городской клинической больницы Ларисы Духневич и эксперта проекта Андрея Смолянинова.

Общей целью проекта является улучшение уровня здравоохранения жителей Польско-украинской пограничной зоны путем создания постоянной базы для сотрудничества в сфере предупреждения и лечения глубоких ожогов. В рамках проекта планируется создание четкой системы предоставления медицинской помощи пациентам с тяжелой ожоговой травмой на польско-украинской границе с привлечением экспертов системы борьбы с чрезвычайными ситуациями, пограничной и таможенной служб.

Как отметила Духневич, коммунальное заведение «Луцкая городская клиническая больница» совместимо с руководством публичного заведения здравоохранения города Ленчна (Люблинске воеводство, Польша) в 2012 году выиграли грант программы Трансграничного Сотрудничества «Польша – Беларусь – Украина 2007-2013» для реализации проекта «Трансграничное взаимодействие для предотвращения и лечения тяжелых случаев ожогов на польско-украинской границе». Сметная стоимость всего проекта составляет 1,335 млн. евро. Сметная стоимость украинской части проекта - 203,041 тыс. евро. Также часть средств для реализации этого проекта выделит городской совет Луцка.

По ее словам, участие в проекте программы трансграничного сотрудничества позволит улучшить материальную базу Волынского областного ожогового центра, который функционирует в городской клинической больнице. Она заметила, что наши методики не отстают от европейских, а иногда и лучше, однако не хватает современного оборудования.

За грантовые средства, по словам Духневич, планируется приобрести реанимобиль с оснащением для транспортировки и предоставления квалифицированной скорой медицинской помощи больным с тяжелой ожоговой травмой силами бригады комбустиологов на догоспитальном этапе. Также запланировано оснащение современными кроватями и оборудованием палаты интенсивной терапии на два койко-места для Волынского областного ожогового центра.

Эксперт проекта Смолянинов отметил, что проект направлен на решение ряда проблем: низкий процент пациентов с глубокими ожогами получают специализированное лечение, низкий уровень осведомленности людей об опасности глубоких ожогов и их влиянии на здоровье, низкий уровень осведомленности о возможностях сотрудничества между ожоговыми центрами в Польше и Украине, недостаточно оборудованные ожоговые центры - отсутствие необходимых устройств и транспортных средств, отсутствие координации и сотрудничества в предупреждении и лечении глубоких ожогов в польско-украинской пограничной зоне.