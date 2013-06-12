Отключен второй энергоблок Запорожской АЭС

12 июня в 4:02 энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосети и переведен в «холодный» резерв до 24 июля 2013 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на ЗАЭС и прилегающей территории не изменилось и находится в пределах действующих норм.

Также сообщается, что 11 июня на атомных станциях Украины выработано 222,85 млн. кВт/час. электроэнергии.

12 июня на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 100-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 20-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №1 Ривненской АЭС 4-е сутки среднего планового ремонта.

Энергоблок №2 Ривненской АЭС до 30 июня в резерве. Реакторная установка находится в состоянии «горячая остановка».

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС – 3 140 МВт, РАЭС – 1 715 МВт, ЮУАЭС – 1 500 МВт, ХАЭС – 1 995 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС – в пределах нормы.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируется 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок Запорожской АЭС был введен в эксплуатацию в 1984 г., второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987р., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 г. (после отмены моратория на строительство АЭС).

В последние годы станция производит около 50% всей электроэнергии, выработанной атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране. С начала эксплуатации станция выработала более 929 млрд кВт/час. электроэнергии.