В Полтаве проходит семинар-тренинг акушеров-гинекологов

В Полтаве проходит тренинг «Немецко-украинское партнерство в акушерстве, неонатологии и перинатальной медицине» в поддержку проекта «Новая жизнь - новое качество охраны материнства и детства», инициированного Президентом Украины Виктором Януковичем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Полтавской облгосадминистрации, участие в тренинге принимают специалисты из всех регионов Украины и университетской клиники Франкфурта-на-Майне (Германия).

В открытии семинара-тренинга приняли участие первый заместитель председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Николай Стеблинский, заместитель председателя Полтавской ОГА Александр Коваль, представители Минздравов Украины и Германии, Национальной академии медицинских наук Украины и врачебных ассоциаций акушеров-гинекологов и неонатологов под патронатом Администрации Президента Украины, Посольства ФРГ в Украине.

Финансовое обеспечение проведения тренинга взял на себя Фонд экономических реформ в Украине, при поддержке которого за последний год прошли обучение и повышение квалификации более 250 украинских врачей.

Среди тем, планируемых к освещению экспертами из Германии: послеродовое кровотечение, преэклампсия, пороки развития, аутоиммунные и другие заболевания плода, асфиксия новорожденных, родовая травма, выхаживание новорожденных с чрезвычайно малым весом и др.

Тренинг завершится 15 июня.