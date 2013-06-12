На Херсонщине - чрезвычайная ситуация в связи с засухой

В Херсонской области в связи с засухой объявлена чрезвычайная ситуация природного характера.

Как сообщает корреспондент УНИАН такое решение приняла сегодня, 11 июня, постоянная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Херсонской облгосадминистрации, после обсуждения негативного влияния погодных условий (засухи) осенью и весной 2012/2013 на посевы сельскохозяйственных культур урожая 2013 года.

«На территории Херсонской области с апреля существует дефицит влаги в почве. К сожалению, недавние дожди недостаточно увеличили уровень влаги в ней. Поэтому необходимо принять соответствующие меры, чтобы изменить эту ситуацию», - сообщил на заседании вице-губернатор по вопросам АПК Михаил Мельник.

Участие в заседании комиссии также приняли представители созданной рабочей группы в составе директора Департамента земледелия Минагрополитики Украины Александра Демидова, первого вице-президента НААН Украины Игоря Грыныка, директора Института водных проблем и мелиорации НААН Украины Михаила Ромащенко и др.

По словам Демидова, главная задача рабочей группы объективно оценить сложившуюся ситуацию в области и обеспечить государственную поддержку пострадавшим сельхозтоваропроизводителям.

Рабочая группа с 10 июня проводит обследование посевов озимых и яровых зерновых культур в отдельных районах Херсонской области, наиболее пострадавших от засухи и до 14 июня подготовит рекомендации относительно дальнейшего использования этих площадей и предложения по урегулированию ситуации.

По результатам заседания комиссии по ТЭБ и ЧС было принято решение признать, что на территории Херсонской области вследствие засухи возникла чрезвычайная ситуация природного характера, государственного уровня, связанная с массовым засыханием и гибелью посевов и созданных 1-3-летних лесных культур.

По данным Херсонского областного центра по гидрометеорологии, в течение апреля - мая 2013 года в Херсонской области отсутствуют продуктивные осадки и начиная с конца апреля среднесуточная температура воздуха была выше нормы на 8 градусов по Цельсию.

С третьей декады апреля на большей части территории Херсонской области началась засуха. Практически на всей территории области на полях с озимыми и яровыми культурами почва сухая до метра. На ней появились щели. У растений отмечается преждевременное пожелтение листьев нижнего яруса. Местами высыхание стеблей и увядание растений.

Согласно данным центра, состояние посевов озимых культур на большинстве площадей крайне неудовлетворительное, а на отдельных полях - критическое. Из посеянных 592,2 тыс. га озимых культур из-за осенне-весенней засухи 2012-2013 годов погибло 55,8 тыс. га. По состоянию на 6 июня, общая площадь погибших посевов, согласно расчетам районных комиссий, составляет 90,7 тыс. га или 10,8% от общей площади посевов (837 тыс. га). Сумма понесенных убытков на одном гектаре - 1,97 тыс. грн. Общая сумма убытков на 1 июня уже составила 178,78 млн грн.