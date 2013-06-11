В Крыму хотят создать объединение "Лечебные грязи"

Совет министров АР Крым инициирует создание республиканского предприятия "Научно-производственное объединение «Лечебные грязи Крыма».

Как сообщили УНИАН в Управлении информационной политики Совета министров АРК, такое решение было принято на заседании Совмина во вторник, 11 июня.

По данным экспертов, запасы месторождений лечебных грязей в регионе составляют 4,5 млн кубометров, но из-за отсутствия единой региональной политики они осваивается в незначительных объемах.

Объединение «Лечебные грязи Крыма», в случае если его создание одобрит парламент автономии, планирует вместе с Институтом Сеченова (Ялта) проводить мониторинг качества бальнеологических экосистем и научно-клинические исследования.

Среди других задач структуры - обеспечение транспортировки, хранения и применения грязей без снижения лечебного эффекта, а также предотвращение истощения месторождений и необоснованного использования грязей.