В Киевской области генерал устроил стрельбу по соседям

Киев. 11 июня. УНИАН. В Киевской области генерал-лейтенант Вооруженных сил в отставке устроил стрельбу по соседям.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Украины в Киевской области, инцидент произошел 9 июня в поселке Гореничи Киево-Святошинского района.

По предварительным данным милиции, стрельбе предшествовал давний конфликт, который возник на бытовой почве между генералом и его соседями.

Как отметили в милиции, в результате выстрелов две пули попали в двери соседского дома, деревянные щепки от которых способствовали появлению у двух лиц легких царапин, которые зафиксировала бригада скорой помощи, прибывшая по вызову.

В настоящее время по факту инцидента милицией открыто уголовное производство по ст. 129 (угроза убийства) Уголовного кодекса Украины. С места происшествия изъяты две пистолетные пули, которые направлены на экспертизу для установления марки оружия.