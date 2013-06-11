Крым принял миллионного туриста сезона-2013

Миллионный турист сезона-2013 прибыл в Крым во вторник, 11 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, счастливчиками оказались трое родственниц из Харькова-Москвы – внучка, ее бабушка и прабабушка, семья приехала на полуостров на скоростном поезде «Интерсити+», который пришел в Симферополь из Харькова. Две женщины и девочка будут отдыхать в Алуште.

Министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев вручил им подарок - путевку на отдых в одном из санаториев на западе полуострова. Кроме того, курортницам достался сертификат на добровольное страхование на сумму в 1 млн грн во время отдыха в Крыму.

С начала года количество отдохнувших в Крыму выросло на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года (839,2 тыс. человек).

Как сообщал УНИАН, в 2012 году в Крыму отдохнули более 6 млн человек.