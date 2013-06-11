В Одессе загорелась маршрутка с пассажирами

В Одессе сегодня загорелась маршрутка с пассажирами.

Об этом УНИАН сообщил источник в главном управлении ГСЧС в Одесской области.

По его словам, ЧП произошло утром на улице им. Академика Филатова, на участке между улицами Космонавтов и Варненской.

«Возгорание произошло в микроавтобусе, следовавшем по маршруту №156. В салоне было много пассажиров. Повалил дым, люди почувствовали запах гари. Водитель быстро сориентировался. Оставил автобус, выпустил людей и выбежал сам», - рассказал источник.

Прибывшие по вызову спасатели погасили пламя. Жертв нет. Причины возгорания устанавливаются.