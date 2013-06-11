В Ялте расследуют незаконную застройку на землях санатория

Прокуратура Ялты 7 июня открыла уголовное производство по факту незаконного выделения коммерческой фирме 1 гектара земли, находящейся в республиканской собственности санаторного комплекса «Россия» и строительства там многоэтажного дома.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, находящийся в 200 метрах от моря участок оказался в незаконном пользовании в результате противоправных действий должностных лиц горсовета Ялты и Госкомитета Украины по земельным ресурсам. Убыток составляет 8,8 млн грн. Земля была выделена в 2004 году, а на данный момент там построен 11-этажный дом.

Расследование проводится по части 2 статей 364, 366 и 367 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, должностная подделка и служебная халатность, которые привели к тяжелым последствиям).