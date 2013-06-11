В Донецкой области повесилась 15-летняя девочка

В Донецкой области повесилась 15-летняя воспитанница центра реабилитации детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, вечером 9 июня в органы милиции г. Красный Лиман обратилась воспитатель местного центра реабилитации детей. Социальный работник сообщила о том, что в игровой комнате обнаружена повешенной несовершеннолетняя девочка, 1998 года рождения.

Сотрудники милиции не обнаружили следов насилия на теле ребенка, кроме повреждений на шее от петли. Установлено, что 15-летняя девочка была воспитанницей реабилитационного центра с марта 2013 года по направлению службы по делам детей Кранолиманского городского совета в связи со сложными жизненными обстоятельствами.

Данные по этому факты занесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

В прокуратуре отметили, что по уголовному производству начато досудебное расследование, ход которого находится на контроле прокуратуры Донецкой области.