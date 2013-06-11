В горах Крыма от остановки сердца умер турист

В Крыму 10 июня в 16.19 недалеко от г. Алушта, на склонах г. Бабуган-Яйла, возле водопада Головкинского, у 52-летнего туриста произошла остановка сердца.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В 18.30 к месту происшествия прибыли работники контрольно-спасательной службы АР Крым. С помощью альпинистского снаряжения они спустили тело погибшего с горы и направили в морг г. Алушта.