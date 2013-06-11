В Ривненской области двое детей обожглись кипятком.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, 10 июня в селе Боровая Заречненского района 3-летний мальчик перевернул на себя емкость с кипятком. Ребенок получил термические ожоги І-ІІІ степени 12% поверхности тела.

В тот же день в селе Яриновка Березновского района 4-летняя девочка получила термические ожоги ІІ-ІІІ степени 8% поверхности тела.

Оба ребенка госпитализированные в медицинские учреждения.

В связи с этим ГСЧС в очередной раз призывает родителей не оставлять детей без присмотра, заботиться об их безопасности, соблюдать правила безопасного поведения в быту.