В Кировограде мужчина изготовлял опиум

В Кировограде открыто уголовное производство против 29-летнего мужчины, который изготовлял опиум.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМВД в Кировоградской области, мужчина обустроил мини-нарколабораторию по месту жительства. Ранее он уже был осужден за хранение наркотических средств.

Во время осмотра работники милиции обнаружили в хозяйственном помещении мужчины вещественные доказательства его незаконной деятельности. Из здания правоохранители изъяли шприцы с остатками опия, более десяти флаконов с надписью «Аммиак», пластиковые и стеклянные бутылки с растворителем объемом около 700 мл, а также пакеты и мешки с семенами мака общим весом более 40 килограммов и пригодный для изготовления наркотиков. Изъятые посуда, жидкости, сырье и другие компоненты в настоящее время исследуют эксперты.

По предварительным данным, злоумышленник ежедневно изготовлял около 20 мл опия. По ценам «черного рынка» такое количество наркотического средства стоит 1 тыс. грн.

По этому факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Такие действия караются лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. Продолжается расследование.