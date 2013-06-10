«Карточка киевлянина» предполагает 40% скидки на лекарства

В 10 районах столицы начали функционировать «социальные аптеки», созданные на базе аптечной сети КП «Фармация», в которых для держателей «Карточки киевлянина» установлена специальная розничная цена на все лекарственные средства, что на 10-40% ниже обычной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, приобрести медпрепараты со скидками можно: в Голосеевском районе – в аптеке № 84 на ул. Лятошинского, 24; в Дарницком районе – в аптеке № 87 на ул. Ревуцкого, 16-А; в Деснянском районе получить скидку можно в аптеке № 14 по адресу: ул. Милютенко, 34; в Днепровском районе «Карточкой киевлянина» можно воспользоваться в аптеке № 18 на ул. Строителей, 36; в Оболонском районе – в аптеке № 40 на ул. Зой Гайдай, 5; в Печерском районе – в аптеке № 125 на ул. Лаврской, 8; в Подольском районе в аптеке № 48 на ул. Порика,13-В; в Святошинском районе – в аптеке № 76 на бульв. Ромена Роллана, 13-А; в Соломенском районе скидки предоставляются в аптеке № 128 по адресу: ул. Героев Севастополя, 44/10; в Шевченковском районе – в аптеке № 35 на ул. Щербакова, 32/38.

Кроме того, «Карточкой киевлянина» можно воспользоваться еще в 60 аптеках коммунального предприятия «Фармация», в которых 100 наименований лекарств можно приобрести со скидкой в 25-30%.

В этот перечень включено 31 наименование препаратов производства ЗАО «Дарница», 22 - ОАО «Фармак», 13 - ЗАО «Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод» и 34 наименования товара фармацевтической компании «Здоровье» г. Харьков.