Кировоградщина: поисковики нашли 120 боеприпасов

В Кировоградской области поисковики нашли 120 боеприпасов времен войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в области, 9 июня в Службу спасения «101» позвонил руководитель поисковой военно-патриотической организации, и сообщил, что во время поисков останков погибших солдат в селах Червоноконстантиновка и Братское Петровского района обнаружены боеприпасы времен Второй мировой войны.

На поле в с. Червоноконстантиновка поисковики нашли 48 артиллерийских снарядов калибра 75 мм и 2 снаряда калибра 150 мм. А в с. Братское на поле – 70 минометных мин калибра 82 мм. В целом – 120 устаревших боеприпасов.

Обезвреживание найденных боеприпасов группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения управления ГСЧС в области продолжается.