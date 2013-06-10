Винниччина: гражданин России сорвался с 10-метровой скалы

Вблизи села Клещев Тывровского района Винницкой области гражданин России сорвался с 10-метровой скалы. Пострадавший госпитализирован.

Как сообщили УНИАН в управлении ГСЧС в Винницкой области, 8 июня в 18:10 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части № 31 пгт Тывров поступило сообщение о несчастном случае поблизости с. Клещев.

В результате неосторожности во время занятий альпинизмом 22-летний мужчина сорвался со скалы. Случайным свидетелем чрезвычайного происшествия стал местный житель, который и вызвал спасателей и скорую медицинскую помощь.

Пострадавший был немедленно доставлен в районную больницу, а затем с диагнозом «перелом правой ноги» госпитализирован. Сначала потерпевший представился местным жителем, но впоследствии было установлено, что он является гражданином России.