В Донецке откроется современное отделение брахитерапии

13 июня 2013 года, 11:00-13:00, в Донецком областном противоопухолевом центре состоится официальное открытие отделения контактной лучевой терапии и подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве с целью развития радиологической службы Центра. Комплексно оснащенный блок с двумя аппаратами брахитерапии* и всем необходимым дополнительным оборудованием является на сегодняшний день в Украине самым системным решением проблемы лечения многих локализаций опухолей. Отделение отремонтировано и оборудовано в рамках программы «Рак излечим. Своевременное лечение и диагностика онкологических заболеваний», которую фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» реализует с целью развития государственной онкослужбы Украины.

Участники мероприятия:

- Елена Петряева, заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации, начальник главного управления здравоохранения области;

- Игорь Коваль, заместитель председателя Донецкого областного совета;

- Наталья Семикоз, д. мед. н., профессор, зав. радиологического отделения ДОПЦ, главный радиолог Украины, профессор кафедры онкологии;

- Анатолий Заболотный, директор благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»;

- Виктория Мыколаюк, руководитель программы «Рак излечим» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины».

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-брифинге и презентации возможностей первого в Украине комплексно оборудованного отделения для проведения брахитерапии.

Место и время события:

Дата: 13.06.2013 года

Время: 11:00-13:00.

Адрес: Донецкий областной противоопухолевый центр, ул. Полоцкая, 2а (встреча у стойки в холле центра).

Необходима предварительная аккредитация по тел. +38 050 474 34 42.

* Брахитерапия является «золотым стандартом» лечения опухолевых заболеваний органов репродуктивной системы у женщин и мужчин, дна полости рта, пищевода.

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Миссия Фонда – работать для людей, устраняя причины актуальных общественных проблем; внедряя лучший опыт, накопленный в Украине и за рубежом, создавая уникальные системные решения; добиваясь максимального результата каждым своим проектом и действием.

Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культура, адресная помощь.

Учредитель Фонда - Ринат Ахметов.