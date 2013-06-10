На Черниговщине уничтожили 17 тысяч кустов снотворного мака

В Черниговской области работники сектора по борьбе с незаконным оборотом наркотиков обнаружили и уничтожили около 17 тысяч кустов снотворного мака, которые росли на земельном участке жителя Черниговского района.

Об этом УНИАН сообщили в секторе общественных связей УМВД в области.

Маковое поле сотрудники сектора по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Черниговского райотдела милиции обнаружили на минувшей неделе вблизи села Слабин на земельном участке площадью 8 соток, который принадлежит 69-летнему местному жителю. На одном квадратном метре этого участка росло, в среднем, по 30 растений, по подсчетам работников милиции всего на земельном участке было около 17 тысяч кустов мака. Для проведения исследования на содержание наркотических веществ милиционеры изъяли 550 растений, остальные уничтожены с помощью сельхозтехники путем перепахивания.

Владелец земельного участка объяснил работникам милиции, что специально маком он поле не засевал, а зерна растений попали в землю вместе с пшеницей во время сева.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (незаконный посев или выращивание снотворного мака), которая предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.