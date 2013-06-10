Ивано-Франковщина: змея укусила 7-летнюю девочку

В Ивано-Франковской области змея укусила 7-летнюю девочку.

Как сообщили УНИАН в Государственной службе чрезвычайных ситуаций в Ивано-Франковской области, 8 июня в 16.45 в отделение детской реанимации Косивской центральной районной больницы с диагнозом «кусаная рана правой нижней конечности» была госпитализирована 7-летняя жительница села Белоберезка Верховинского района. Как выяснилось, ребенка укусила змея. Состояние пострадавшей удовлетворительное.

По сообщению ГСЧС, 9 июня также после укуса змеи в Рожнятовскую центральную районную больницу был госпитализирован 34-летний житель села Сваричов Рожнятовского района. Сообщение поступило на пункт связи государственной пожарно-спасательной части №8 поселки Рожнятов от дежурного больницы. Как выяснилось, змея укусила мужчину, когда тот отдыхал возле леса. Состояние пострадавшего – стабильное.