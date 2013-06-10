Во Львове 15-летняя пьяная девушка выпала с третьего этажа

Во Львове 15-летняя девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выпала из окна 3-го этажа жилого дома.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации, трагедия произошла 9 июня в 22.00 по ул. Шевченко, 372.

Девушка госпитализирована в больницу.

В частности, как отмечается в сообщении, «из окна на третьем этаже пятиэтажного жилого дома выпала 15-летняя девушка, которая в состоянии средней степени тяжести, с диагнозом – сотрясение головного мозга, алкогольная интоксикация, психомоторное возбуждение, была госпитализирована в реанимационное отделение Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи».

Проводится доследственная проверка.