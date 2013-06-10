В Херсоне неизвестный "заминировал" больницу

В Херсоне из-за ложного сообщения о заминировании больницы были эвакуированы 590 пациентов и медперсонал.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе по связям с общественностью УМВД в Херсонской области, вчера, 8 июня, в 18.29 в дежурную часть УГСЧС позвонил мужчина и сообщил, что заминировал здание Херсонской областной больницы.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Были эвакуированы около 590 человек.

О ходе осмотра помещений и прилегающей территории взрывотехники не обнаружили взрывных устройств или взрывчатки.

На охрану общественного порядка были задействованы 60 сотрудников милиции.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.259 УК Украины.

Сотрудниками милиции принимаются меры по установлению лица, причастного к совершению данного уголовного преступления.