В Херсоне неизвестный "заминировал" больницу
09:28, 10 июня 2013Новости регионов
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Медиков и пациентов эвакуировали
В Херсоне из-за ложного сообщения о заминировании больницы были эвакуированы 590 пациентов и медперсонал.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе по связям с общественностью УМВД в Херсонской области, вчера, 8 июня, в 18.29 в дежурную часть УГСЧС позвонил мужчина и сообщил, что заминировал здание Херсонской областной больницы.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Были эвакуированы около 590 человек.
О ходе осмотра помещений и прилегающей территории взрывотехники не обнаружили взрывных устройств или взрывчатки.
На охрану общественного порядка были задействованы 60 сотрудников милиции.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.259 УК Украины.
Сотрудниками милиции принимаются меры по установлению лица, причастного к совершению данного уголовного преступления.
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