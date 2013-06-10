В Сумской области в озере утонул 10-летний мальчик

В городе Глухов Сумской области в озере утонул 10-летний мальчик.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, трагедия 8 июня.

«В 17.00 на озере «Павловское» в городе Глухов при неизвестных обстоятельствах утонул местный мальчик 2003 года рождения», – говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа Глуховского горотдела милиции подняла тело погибшего из воды и передала бригаде скорой медицинской помощи.

В ГСЧС призвали родителей внимательно следить за детьми во время отдыха вблизи водоемов и не отпускать их купаться самих, а также разъяснять детям элементарные правила безопасного поведения.