В Сумской области в озере утонул 10-летний мальчик
09:25, 10 июня 2013Новости регионов
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Родителей просят быть рядом с детьми
В городе Глухов Сумской области в озере утонул 10-летний мальчик.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, трагедия 8 июня.
«В 17.00 на озере «Павловское» в городе Глухов при неизвестных обстоятельствах утонул местный мальчик 2003 года рождения», – говорится в сообщении.
Следственно-оперативная группа Глуховского горотдела милиции подняла тело погибшего из воды и передала бригаде скорой медицинской помощи.
В ГСЧС призвали родителей внимательно следить за детьми во время отдыха вблизи водоемов и не отпускать их купаться самих, а также разъяснять детям элементарные правила безопасного поведения.
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