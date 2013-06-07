Во Львовской области обесточены 37 населенных пунктов

Во Львовской области вследствие непогоды полностью обесточены 37 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в отделе корпоративных связей ПАО „Львовоблэнерго”, в ночь с 6 на 7 июня сильная гроза привела к перерывам в электроснабжении потребителей. Согласно сообщению, по состоянию на 7 июня обесточены 13 линий электропередач 6-10 кВ полностью и 3 частично, 37 населенных пунктов полностью и 6 частично в Сколевском, Мостиском, Городоцком, Бродовском, Бусском, Сокальском, Пустомытовском районах области и пгт Рудно.

Работники ПАО „Львовоблэнерго” принимают необходимые меры для возобновления электроснабжения потребителям.