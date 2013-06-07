Сильный дождь заливает Одессу, в центре остановлено движение
Страдает и пригород
Сильный дождь заливает центр Одессы.
Как сообщает одесский сайт 048.ua, некоторые улицы основательно подтопило. Сейчас в центре города из-за дождя практически остановлено уличное движение.
Пересыпь затопило, дождь усилился и на поселке Котовского. Заливает Таможенную площадь, однако Балковская еще проездная.
Также на сильный дождь жалуются жители Южного и пригорода Одессы со стороны Николаева.
Отмечается, что 6 июня вместе со штормовым предупреждением о сильных дождях и грозах власть попросила одесситов и гостей города по возможности оставаться дома, не парковать автомобили под деревьями.
Напомним, в Одессе 38 человек получили травмы различной степени тяжести во время разбушевавшейся стихии вечером 31 мая. Семеро из них были госпитализированы. Во время непогоды погиб 48-летний мужчина – он получил смертельный удар током.
Ущерб, нанесенный городу ураганом, исчисляется десятками миллионов гривен.