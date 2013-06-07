За продажу алкоголя и табака детям у торговцев отбирают лицензии

Сотрудники главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве за 5 месяцев текущего года аннулировали в общей сложности 39 лицензий на право торговли алкоголем и табаком за продажу этих товаров несовершеннолетним, сообщили УНИАН в пресс-службе управления Миндоходов Киева.

Объем штрафов за нарушение правил торговли составил 252 тыс. грн.

«В целом, в январе-мае 2013 года сотрудники управления Миндоходов столицы провели 189 проверок и установили 271 случай нарушений законодательства о торговле подакцизными товарами», - подчеркнули в управлении Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины и Европейский офис по борьбе с мошенничеством (OLAF) подписали Договор о сотрудничестве в сфере противодействия незаконному перемещению табачной продукции.

