УБОПовцы задержали группировку торговцев наркотиками

УБОП прекратил деятельность преступной группы, в состав которой входили 5 мужчин, которые сбывали ацетилированный опиум наркозависимым лицам на территории Донецкой и Луганской областей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины, деятельность группировки характеризовалась четким разделением ролей, материально-технической оснащенностью, высоким уровнем конспирации и узким кругом лиц, осведомленных о местах изготовления и сбыта запрещенных веществ.

Сбывали зелье через хорошо налаженную сеть. Только за 10 миллилитров яда наркобольной платил 500 гривень.

В настоящее время все злоумышленники уведомлены о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Задержанным угрожает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.