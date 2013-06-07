УБОПовцы задержали группировку торговцев наркотиками
13:49, 07 июня 2013Новости регионов
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Орудовали на востоке страны
УБОП прекратил деятельность преступной группы, в состав которой входили 5 мужчин, которые сбывали ацетилированный опиум наркозависимым лицам на территории Донецкой и Луганской областей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины, деятельность группировки характеризовалась четким разделением ролей, материально-технической оснащенностью, высоким уровнем конспирации и узким кругом лиц, осведомленных о местах изготовления и сбыта запрещенных веществ.
Сбывали зелье через хорошо налаженную сеть. Только за 10 миллилитров яда наркобольной платил 500 гривень.
В настоящее время все злоумышленники уведомлены о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Задержанным угрожает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
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