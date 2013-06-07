В Ривненской области утонула восьмилетняя девочка

В селе Большие Озера Дубровицкого района Ривненской области, пытаясь достать спавшую с ноги сандалию, утонула восьмилетняя девочка.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель сектора связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области Тамара Лысенко, 6 июня дед с восьмилетней внучкой отправились на пастбище. Девочка ехала на велосипеде. По пути у нее с ноги слетела сандалия и упала в реку. Ребенок попробовал самостоятельно достать обувь и зашёл в воду так, что не смог выбраться и утонул. Впоследствии из реки вытянули тело девочки.