В Тернополе - критическая ситуация со скорой медпомощью

Тернопольский городской совет просит Министерство здравоохранения и руководство области обеспечить средства на функционирование Станции скорой помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении к министру здравоохранения Украины Раисе Богатырёвой, и.о. председателя Тернопольского областного совета Сергея Тарашевского и председателя облгосадминистрации Валентина Хоптяна, принятом сегодня на сессии городского совета.

В нем депутаты указывают, что сегодня в Тернополе сложилась критическая ситуация с обеспечением предоставления экстренной и безотлагательной медицинской помощи из-за отсутствия средств на функционирование «скорой».

«В соответствии с Законом Украины «Об экстренной медицинской помощи» с января месяца 2013 года финансирование Тернопольского городского коммунального заведения «Станция скорой медицинской помощи» осуществляется из областного бюджета», – отмечается в обращении.

При этом депутатский корпус указывает, что бюджет области до сих пор не принят, а средства временной сметы на ІІ квартал 2013 года на выплату заработной платы, приобретение медикаментов, горюче-смазочных материалов, запчастей, оплату за ремонт автомобилей, потребленные энергоносители использованы полностью.

«В результате этого возникла сложная ситуация с обеспечением санитарных машин горюче-смазочными материалами, имеющиеся остатки которых закончились 5 июня 2013 года. В заведении отсутствуют крайне необходимые медикаменты. Вопрос обеспечения «скорой» лекарствами решается путем передачи их из городских лечебно-профилактических заведений в соответствии с решением исполнительного комитета от № 582 от 29.05.2013 г.», – говорится в обращении.

При этом депутаты объясняют, что не могут направить средства из городского бюджета на «Станцию скорой медицинской помощи», поскольку статьей 85 Бюджетного Кодекса Украины запрещается планировать и осуществлять расходы, не отнесенные к местным бюджетам, а также осуществлять в течение бюджетного периода расходы на функционирование бюджетных учреждений одновременно из разных бюджетов.

Поэтому они просят обеспечить финансирование текущих расходов ТМКЗ «Станция скорой медицинской помощи», в первую очередь, на приобретение медикаментов, горюче-смазочных материалов и запчастей к санитарным автомобилям.

Кроме того, депутаты просят гарантировать перевод работников «Станции скорой медицинской помощи» в Центр экстренной медицинской помощи путем предоставления гарантийного письма и.о. главного врача Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф об обязательном трудоустройстве всех работников Станции, а также обеспечить своевременную выплату им заработной платы и решить вопрос выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска при их переводе.

Также депутаты призвали Тарашевского и Хоптяна добиться проведения сессии областного совета и принятия бюджета области.

За это обращение проголосовали все 47 присутствующих на сессии депутатов.

Как сообщал УНИАН, представители оппозиционных фракций с декабря 2012 года блокируют сессионные заседания, на которых должны были принять бюджет области на 2013 год, поскольку в течение двух лет членами ТИК не были введены 19 депутатов вместо тех, которые стали депутатами других местных советов после выборов 2010 года. В основном это депутаты от ВО «Свобода».

Последний раз сессия созывалась на 28 марта, но была перенесена на 2 апреля, однако потом отменена на неопределенный срок из-за возможной неявки депутатов и отсутствия кворума на пленарном заседании.

Заседание Тернопольской областной ТИК, которая должна ввести 19 депутатов в состав облсовета, 3 апреля не состоялось уже в седьмой раз из-за отсутствия кворума.

8 апреля и.о. председателя Тернопольского областного совета Тарашевский заявил, что не будет созывать бюджетную сессию до тех пор, пока ВО «Свобода» и Партия регионов не сядут за стол переговоров и не разрешат свои противоречия.