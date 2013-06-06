В Харькове освободили начальника облуправления ветмедицины

Червонозаводской районный суд Харькова освободил из-под стражи под залог в размере 137 тыс. грн начальника Главного управления ветеринарной медицины области, который был задержан по подозрению в вымогательстве и получении взятки в размере 70 тыс. долларов.

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердила пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Виктория Дубовик.

«Суд принял решение отпустить его под залог. Сумма залога – 137 тыс. грн», - сказала Дубовик.

По ее словам, соответствующее решение суд принял в понедельник, 3 июня.

Дубовик также сообщила, что прокуратура подала апелляцию на это решение.

«Прокуратура подала апелляцию, в которой мы просим взять его под стражу. Считаем, что залог в размере 137 тыс. грн с учетом имущественного состояния подозреваемого, не может в полной мере обеспечить его надлежащее поведение во время досудебного следствия», - отметила Дубовик.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 31 мая за вымогательство 70 тыс. долларов взятки задержан начальник Главного управления ветеринарной медицины в Харьковской области.

По словам заместителя начальника Управления СБУ в Харьковской области Виктора Коломийца, чиновник вымогал взятку от предпринимателя за выдачу эксплуатационного разрешения и за неприменение штрафных санкций по результатам проведенной на предприятии проверки.

Начальник облуправления ветмедицины вместе с двумя сообщниками был задержан «на горячем» после передачи части взятки в размере 40 тыс. дол. Для передачи взятки злоумышленники использовали тайник, расположенный в глубине леса под пеньком.

В отношении начальника облуправления ветмедицины начато уголовное производство по ч. 5 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение взятки в особо крупном размере). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.