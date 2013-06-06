Начался второй этап проекта «Карточка киевлянина»

В конце мая специалисты столичных районных управлений социальной защиты населения начали регистрацию в системе «Карточка киевлянина» в рамках внедрения второго этапа проекта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, держателями «Карточки киевлянина» на втором этапе внедрения проекта определены отдельные категории населения, в частности те, кто имеет право на дополнительные льготы и доплаты в соответствии с решениями Киевсовета. Среди них:

- семьи погибших при исполнении интернационального долга в Афганистане, военнослужащих, которые погибли или умерли в мирное время во время прохождения срочной военной службы;

- получатели пенсионной выплаты в связи с потерей кормильца на детей-сирот, у которых умерли или погибли оба родителя, государственного пособия на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

- малообеспеченные семьи, которые находятся на учете в органах труда и социальной защиты населения, инвалиды I и II группы, размер пенсионной выплаты которых не превышает 1500 грн, получатели государственной социального пособия инвалидам с детства и детям-инвалидам;

получатели социальной пенсии инвалидам с детства и детям-инвалидам, временного пособия на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов и при усыновлении ребенка;

жертвы политических репрессий и члены их семей, лица, которые проживают вместе с инвалидом I и II группы либо в результате психического расстройства;

неработающие инвалиды ІІІ группы и пенсионеры, размер пенсионной выплаты которых не превышает 1500 грн;

неработающие пенсионеры, размер пенсионной выплаты которых не превышает 1500 грн;

получатели государственного пособия на детей одиноким матерям, по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста с учетом доходов, а также лица, которые получают компенсации за предоставление социальных услуг, компенсации по уходу за инвалидом I группы или престарелым, достигшим 80-летнего возраста.

По данным КГГА, в системе «Карточка киевлянина» на втором этапе внедрения проекта зарегистрировано около 9 тысяч жителей столицы.

Как известно, с марта 2012 года начато внедрение пилотного этапа проекта «Карточка киевлянина». На протяжении пилотного периода проекта заявки на получение карточек подали 58 тыс. отдельных категорий лиц. Из них уже 54,5 тыс. жителей столицы стали держателями «Карточек киевлянина» и пользуются следующими преимуществами:

бесплатный проезд в метро – транспортное дополнение карточки;

25-30% скидки на 86 медицинских препаратов в сети аптек КП «Фармация» (62 аптеки) – фармацевтическое дополнение;

открытие банковского депозитного счета под 12,5% и возможность снятия наличности, осуществления оплаты услуг и товаров без комиссии – банковское дополнение карточки.

Продолжается работа над расширением возможностей карточки – активация торгового, коммунального, медицинского и других дополнений, а также расширение категорий граждан. Полномасштабное внедрение проекта позволит выдавать карточки всем льготным категориям граждан (около 425 тысяч лиц) и начать выдачу карточек всем жителям города. Кроме того, планируется привлечь к выдаче отделения банков-эмитентов и увеличить количество пунктов регистрации для большего удобства граждан.

Для получения «Карточки киевлянина» следует обращаться в районные управления труда и социальной защиты населения по месту регистрации или в Департамент социальной политики.