Винниччина: два человека погибли от удара молнии

В Винницкой области в результате удара молнии в среду, 5 июня, погибли два человека, сообщает Управление ГСЧС в Винницкой области.

Согласно сообщению, 5 июня в 14.40 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части №35 г. Ямполь поступило сообщение о том, что 38-летняя жительница с. Качковка, которая во время грозы находилась на пастбище, была смертельно поражена разрядом молнии.

В тот же день в 16:55 немировским спасателям поступило сообщение о том, что в с. Красное во время демонтажа металлических бочек 28-летнего местного жителя поразило грозовым разрядом. Мужчина погиб на месте происшествия.

Как сообщал УНИАН, также вчера, 5 июня, в Житомирской области в одном из сел Любарского района двое мужчин погибли от удара молнии.