Прикарпатье: травматолог вымогал взятку за назначение группы
12:36, 06 июня 2013Новости регионов
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Требовал 1 тыс. долларов
В Ивано-Франковской области врач-травматолог одной из районных больниц вымогал 1 тыс. долларов взятки от пациента за назначение ему группы инвалидности.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, в отношении взяточника открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом) Уголовного кодекса Украины.
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