Прикарпатье: травматолог вымогал взятку за назначение группы

В Ивано-Франковской области врач-травматолог одной из районных больниц вымогал 1 тыс. долларов взятки от пациента за назначение ему группы инвалидности.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, в отношении взяточника открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом) Уголовного кодекса Украины.