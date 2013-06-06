Житомирщина: двое мужчин погибли от удара молнии

В Житомирской области в среду, 5 июня, в селе Громада Любарского района в результате удара молнии погибло два человека — местный житель и житель соседнего села Пединки.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы ГСЧС в Житомирской области Ирина Романюк, 38-летнего жителя села Пединки Любарского района ненастье застало во время работ на приусадебном участке в селе Громада. Тело погибшего заметил сосед, который и сообщил о несчастном случае.

В тот же день, в том же населенном пункте почти одновременно молния унесла жизнь еще одного человека. Погибшего 52-летнего мужчину, который работал на строительстве, обнаружил хозяин.