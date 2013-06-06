В Киеве девушка прыгнула с Моста влюбленных

11:20, 06 июня 2013
Новости регионов
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На проезжую часть дороги...

В Киеве девушка прыгнула с Моста влюбленных.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, инцидент произошел сегодня после 10.00.

Неизвестная девушка упала на проезжую часть дороги с большой высоты, прыгнув с моста.

На месте работают следственно-оперативные группы, устанавливая личность погибшей и причины, побудившие ее к такому поступку.

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