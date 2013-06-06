В Киеве девушка прыгнула с Моста влюбленных
11:20, 06 июня 2013Новости регионов
0
На проезжую часть дороги...
В Киеве девушка прыгнула с Моста влюбленных.
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, инцидент произошел сегодня после 10.00.
Неизвестная девушка упала на проезжую часть дороги с большой высоты, прыгнув с моста.
На месте работают следственно-оперативные группы, устанавливая личность погибшей и причины, побудившие ее к такому поступку.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter