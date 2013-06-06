30-летний одессит убил ножом мать и напал на врачей "скорой"

В Одессе работники милиции на месте совершения преступления задержали 30-летний мужчину, который нанес ножевые ранения своей матери, сестре и двум медицинским работникам.

Как сообщает пресс-служба Одесского городского управления милиции, в Приморский райотдел милиции в среду в 18.40 поступило сообщение от врачей скорой помощи о том, что на улице Канатной совершено нападение на медработников.

На месте происшествия работники милиции установили, что во дворе дома произошла драка: 30-летний мужчина нанес удары ножом сначала матери, а затем своей сестре, которая вступилась за женщину. Мать нападавшего от полученных ранений умерла на месте.

Врачи скорой помощи, приехавшие по вызову, также были атакованы нападавшим - одному из них мужчина ранил шею, второму - руку.

Милиция задержала злоумышленника, который оказывал сопротивление. Установлено, что мужчина проходил лечение в психиатрической больнице, откуда был выписан около двух месяцев тому назад.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в Запорожье психически больной мужчина вызвал скорую помощь для 78-летнего отца, который якобы начал задыхаться. Когда медики прибыли, злоумышленник набросился на них в подъезде с ледорубом и кислотой. 29-летняя беременная фельдшер в результате полученных ран умерла на месте, еще два медработника получили ранения и ожоги кислотой. Они госпитализированы. Нападавшего задержали работники милиции.