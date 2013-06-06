Ликвидация последствий урагана в Одессе почти завершена

Ликвидация последствий урагана в Одессе практически завершена.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба ГСЧС, к 5 июня в области осталось обесточенным только одно село Раздельнянского района, во всех других населенных пунктах электроснабжение восстановлено.

В областном центре также продолжается восстановление электроснабжения. На улице Педагогической свет уже появился. В то же время жители улицы Дачи Ковалевского и частного сектора в районе пляжа «Золотой берег», которые 4 июня перекрывали улицы, обещанного включения так и не дождались. Приехавший к ним председатель Киевской райгосадминистрации Владимир Сушков сообщил, что скоро электроснабжение будет восстановлено.

Возобновление движения на всех городских маршрутах практически завершено. Об этом УНИАН сообщили в КП «Одесгорэлектротранс».

«Утром в обычном режиме на линии вышел трамвай по маршруту №5. Ранее его работа была блокирована повреждениями контактной сети. Для налаживания регулярного движение городского электротранспорта дополнительно был закуплен провод в Донецкой области», - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Как сообщал УНИАН, в Одессе после урагана, пронесшегося вечером 31 мая, без электроэнергии оставались 150 жилых домов. Без газоснабжения - 11 абонентов Коминтерновского района и восемь объектов. В городе были распилены и убраны свыше 700 деревьев. За последние сутки сотрудники ГСЧС и коммунальщики разобрали завалы на улицах Репина, Семинарской, Французском бульваре, Даче Ковалевского, Львовской, Новосельского, 411-й Батарее, Черноморской, Тимирязева, Фонтанской дороге, проспекте Шевченко, Санаторном и Пионерском переулках.